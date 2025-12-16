Эндрю Скотт и Оливия Колман сыграют в фильме «Эльсинор», основанном на жизни актера Иэна Чарлсона

Скотт сыграет Чарлсона, а Колман — его врача. Режиссером фильма станет Саймон Стоун («Раскопки», «Девушка из каюты № 10»), продюсерами будут Андреа Оккипинти из Lucky Red и Габи Тана из Magnolia Mae, а также Пит Шилаймон и Микки Линдделл из LD Entertainment, Стефано Массенци и Кэролин Маркс Блэквуд. Скотт также выступит сопродюсером.