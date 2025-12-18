Сына Роба Райнера, обвиненного в убийстве родителей, в суде будет защищать адвокат Харви Вайнштейна

Джексон ранее представлял в суде интересы продюсера Харви Вайнштейна и актера Кевина Спейси. Вайнштейна в 2020 году признали виновным в сексуализированном насилии и приговорили к 23 годам лишения свободы, а недавно вновь осудили за изнасилование. Спейси также недавно столкнулся с новыми обвинениями в домогательствах. Их подали трое мужчин, утверждающих, что актер совершал противоправные действия в период с 2000 по 2013 год.