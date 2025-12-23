Кейт Уинслет рассказала, что хотела найти замену себе для роли в фильме «Прощай, Джун»
Жителю Бурятии выплатили компенсацию за травму, которую он получил 50 лет назад

Фото: Pavel Starikov/Flickr

Житель Бичурского района Бурятии добился от отделения Социального фонда России по республике выплаты компенсации за полученную в 1974 году травму. Об этом пишет «Коммерсант».

В сентябре 1974 года истец работал в одном из колхозов Саратовской области, где сильно повредил левый глаз металлическим осколком. Мужчина долгое время провел в больнице и получил третью группу инвалидности.

Суд первой инстанции удовлетворил иск пострадавшего. По данным пресс-службы прокуратуры Бурятии, он постановил выплатить заявителю единовременно около 62 тыс. рублей и назначил ежемесячную компенсацию в 6000 рублей.

Ответчик пытался обжаловать решение, но проиграл как в апелляционной, так и кассационной инстанциях. Решение суда первой инстанции оставили без изменения. Почему дело тянулось так долго, не уточняется.

