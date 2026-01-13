В новокузнецком роддоме погибли девять младенцев. Учреждение закрыли

Девять младенцев погибли за новогодие праздники в Новокузнецком роддоме № 1, сообщил источник ТАСС.
Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов подтвердил смерть младенцев. «Ситуация произошла. В данный момент идет разбирательство. Выезжала комиссия Минздрава для оценки и предотвращения ситуации. После завершения проверки дадим официальную информацию», ― сообщил он во время прямого эфира в соцсетях.
Следственный комитет возбудил два уголовных дела ― о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (часть 3 статьи 109 УК, максимальное наказание ― четыре года лишения свободы) и о халатности (статья 293 УК, до семи лет колонии).
По словам собеседника NGS42, причины смерти станут известны после проведения анализов, которые пройдут в ближайшие дни. Источник издания добавил, что в роддоме на ставках медсестер работают санитарки. Может ли это быть связано со вспышкой заражения, неизвестно.
После сообщений о смерти младенцев прокуратура вместе с Роспотребнадзором и Росздравнадзором организовала проверку. Специалисты выясняют, не нарушило ли учреждение законы о здравоохранении и защите прав несовершеннолетних, санитарно-эпидемиологические требования.
В Новокузнецке ― городе с населением около 528 тыс. человек ― действуют лишь два роддома. После закрытия одного из них всех рожениц отправляют в акушерский стационар № 2.