«ВкусВилл» запустил формат придорожных кафе

В Приморье отловили троих тигров с начала года
Памела Андерсон снимется с Билли Бобом Торнтоном в фильме «Somedays»
В новогоднюю ночь москвичи чаще всего заказывали такси до Чистых прудов и фабрики «Красный Октябрь»
Дрю Бэрримор поделилась, как ее травили из‑за внешности в возрасте 10 лет
В Австралии после запрета соцсетей для детей младше 16 лет деактивировали 4,7 млн аккаунтов
Адрия Архона и Кингсли Бен‑Адир сыграют в эротическом триллере «Презрение»
В Москве прошел модный показ в сугробе в память о Минской дюне
Артемий Лебедев предложил перекрасить Кремль в белый цвет (снова)
Актера Дэниела Стерна заменят в новом сериале ABC после обвинения по делу о проституции
В Москве на 12% снизилось количество кофеен
Умер кинооператор «Калины красной» и «Печек-лавочек» Анатолий Заболоцкий
Памела Андерсон чувствовала себя неловко, сидя на «Золотом глобусе» рядом с автором «Пэм и Томми»
Queen не выступят на «Гластонбери» из‑за позиции организаторов: «Им нравится убивать барсуков»
Москвичи увидят большой парад планет в конце февраля
Дакота Фэннинг сыграет в сериале от автора «Родины»
У Паши Техника 30 января выйдет посмертный альбом в коллаборации со Studmire
«Википедия» назвала самые популярные статьи за все время
Москвича, станцевавшего в метро в ластах, арестовали на четверо суток
В 2025 году россияне совершили рекордные 1,3 млн поездок в Грузию
Умер основатель группы ресторанов Ginza Project Вадим Лапин
В Раменках создадут пространство с зеркальным лабиринтом и садом камней
В Госдуме связали замедление Telegram с недостаточно активным сотрудничеством мессенджера с властями
Продажи минеральной воды в России выросли на 20%
В Москве утвердили список из 41 купели для безопасных крещенских купаний
Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией заработает весной
Эмилия Кларк получила травму на съемках сериала «Пони» из‑за интенсивных интимных сцен
Спектакль «Солнце Ландау» стал самой популярной постановкой в России в период новогодних праздников
Иван Янковский и Юра Борисов в трейлере «Битвы моторов»

«ВкусВилл» запустил формат придорожных кафе

Фото: пресс-служба

«ВкусВилл» запустил формат придорожных кафе, пишет Forbes.

Первая точка открылась в конце ноября на 35 километре Минского шоссе. В двухэтажном павильон размещены кафе для автомобилистов и минимаркет. Заказы подают из автоокна.

В меню кафе есть завтраки, супы, горячие блюда, салаты и десерты, а также напитки. Средняя стоимость напитка — 250 рублей, комбо (напиток и сэндвич) — 390 рублей, завтрака или обеда — 300-450 рублей. В минимаркете — обычный ассортимент «ВкусВилла».

Это вторая попытка сети открыть автокафе: в прошлом году компания закрыла проект «Бодрю», просуществовавший около года. Интерес к cегменту во «ВкусВилле» объясняют ростом автомобильного туризма. По данным «Автодор», на трассе М-4 «Дон» в 2024 году трафик увеличился на 64%, а на М-11 «Нева» — на 107%. «Мы видим тренд на путешествия на авто, поэтому открываемся там, где есть наши покупатели», — пояснил представитель ретейлера.  

Расскажите друзьям