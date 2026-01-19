В России разработали способ диагностики депрессии по голосу

Ученые Новосибирского государственного университета разработали автоматизированный метод диагностики депрессии, который основан на акустических характеристиках человеческой речи. Об этом сообщает ТАСС.



«Важно отметить, что технология не является заменой специалисту — психологу или психиатру, — однако может быть эффективно использована врачами общего профиля для выявления депрессии при соматических заболеваниях, а также маскированной депрессии», — рассказала Марина Злобина, старший преподаватель вуза.



По словам исследовательницы, диагностика по акустическим характеристикам голоса имеет преимущество перед традиционными методами (самоотчет, интервью): она исключает фактор социальной желательности, поскольку человек может контролировать свой голос. На основе более 90 интервью исследователи обучили нейросетевую модель, которая классифицирует речь по четырем уровням выраженности депрессии — от отсутствия симптомов до тяжелой формы.



«Обученная модель демонстрирует высокую точность, которая сопоставима с результатами ведущих зарубежных исследований. Интерфейс обеспечивает полный цикл работы с данными: от загрузки или записи аудио до визуализации результатов и экспорта записей. Прототип позволяет как загружать уже сделанные записи, так и проводить оценку на лету», — рассказал Александр Федоров, один из авторов исследования.



В будущем разработанная технология может также использоваться для диагностики других психических расстройств. Кроме того, возможен мониторинг дополнительных факторов — например, анализ мимики по видеозаписи.



Депрессия характеризуется длительными периодами подавленного настроения либо утраты интереса к привычной деятельности и способности получать от нее удовольствие. По оценкам ВОЗ на 2025 год, во всем мире от нее страдает около 332 млн человек.