В России разработали способ диагностики депрессии по голосу

Фото: Freepik/Freepik

Ученые Новосибирского государственного университета разработали автоматизированный метод диагностики депрессии, который основан на акустических характеристиках человеческой речи. Об этом сообщает ТАСС.

«Важно отметить, что технология не является заменой специалисту — психологу или психиатру, — однако может быть эффективно использована врачами общего профиля для выявления депрессии при соматических заболеваниях, а также маскированной депрессии», — рассказала Марина Злобина, старший преподаватель вуза.

По словам исследовательницы, диагностика по акустическим характеристикам голоса имеет преимущество перед традиционными методами (самоотчет, интервью): она исключает фактор социальной желательности, поскольку человек может контролировать свой голос. На основе более 90 интервью исследователи обучили нейросетевую модель, которая классифицирует речь по четырем уровням выраженности депрессии — от отсутствия симптомов до тяжелой формы. 

«Обученная модель демонстрирует высокую точность, которая сопоставима с результатами ведущих зарубежных исследований. Интерфейс обеспечивает полный цикл работы с данными: от загрузки или записи аудио до визуализации результатов и экспорта записей. Прототип позволяет как загружать уже сделанные записи, так и проводить оценку на лету», — рассказал Александр Федоров, один из авторов исследования.

В будущем разработанная технология может также использоваться для диагностики других психических расстройств. Кроме того, возможен мониторинг дополнительных факторов — например, анализ мимики по видеозаписи.

Депрессия характеризуется длительными периодами подавленного настроения либо утраты интереса к привычной деятельности и способности получать от нее удовольствие. По оценкам ВОЗ на 2025 год, во всем мире от нее страдает около 332 млн человек.

