Появились новые кадры четвертого сезона «Бриджертонов»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал новые кадры четвертого сезона «Бриджертонов». Его выход будет разделен на две части: первая половина выйдет 29 января, вторая — 26 февраля.
Четвертый сезон сконцентрируются на фигуре Бенедикта (Люк Томпсон), второго по старшинству сына в семье. Убежденный холостяк пересмотрит свои взгляды после встречи на маскараде с Софи Бэк — загадочной леди в сером. Герои влюбляются друг в друга, несмотря на разницу в социальном положении.
Сценарист, продюсер и шоураннер «Бриджертонов» Джесс Браунелл рассказала, что роман «Предложение джентльмена» — третья часть серии Джулии Куинн — оказался «самой легкой [в серии] книгой для адаптации». Именно он лег в основу четвертого сезона сериала, посвященного истории любви Бенедикта Бриджертона и Софи Бэк.
Браунелл пояснила: «Она идеально легла в структуру телевизионной любовной истории. В ней много сцен, которые дали нам сочный конфликт и высокие ставки. Думаю, поклонники будут рады увидеть в сериале немало сцен из книги».