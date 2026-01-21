«Кто мы? Куда мы идем?»: «Архстояние» объявило тему и хедлайнера фестиваля

Фестиваль «Архстояние-2026», который пройдет с 23 по 26 июля в арт-парке «Никола-Ленивец», будет посвящен теме «Маршрут перестроен». Об этом «Афише Daily» рассказали представители фестиваля современного искусства и архитектуры.
Кураторы мероприятия предложат свои ответы на вопросы «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?». Выбор темы обусловлен состоянием современного человека, который живет в условиях постоянных изменений и неопределенности.
«Привычные логические и рациональные способы планирования больше не работают: сложно определить, где ты находишься сейчас, невозможно заранее построить понятный путь. Фестиваль предлагает принять это и рассмотреть неопределенность не как проблему, а как отправную точку для движения и поиска новых дорог», ― отметили в пресс-службе феста.
«Архстояние» сменит формат и запустит большую игру-путешествие: пространство «Николы-Ленивца» превратят в масштабный квест и «тотальный спектакль», где ключевая роль достанется зрителю. Арт-объекты, сцены, перформансы, практики и специально разработанные маршруты будут частью навигационной системы без единственно правильного пути — каждый участник сам выбирает, куда идти и что пробовать, собирая собственный маршрут с обходами, остановками и неожиданными поворотами.
Одним из центральных проектов станет 15-метровый интерактивный арт-объект «Розовый сон». Его автор — Антон Кочуркин, куратор «Архстояния» и руководитель бюро «8 линий». Конструкция задумана как лабиринт: у объекта будет 12 входов, но до вершины ведут только два. Добравшиеся до нужной площадки смогут спуститься по сеткам-паутинкам — в непривычном для тела, но приятном покачивании.
Билеты и трансфер до «Николы-Ленивца» можно купить на «Афише». Три первых релиза билетов уже проданы, сейчас в продаже четвертый ― с ценником в 8900 рублей. Стоимость повысят 2 февраля.