В Петербурге планируют ввести платный въезд автомобилей в центр города. Об этом заявил председатель Заксобрания города Александр Бельский в интервью ТАСС.
По его словам, плата за въезд в центр — неизбежное будущее Петербурга. Политик выступает за тестовое введение ее и считает, что эта мера может снизить нагрузку на здания и дороги в исторической части мегаполиса.
«Да, конечно, если будет проводиться эксперимент, я бы настаивал на том, чтобы Петербург был в него включен. Потому что есть мировой опыт, который показывает, что ситуация в городе может очень серьезно измениться в связи с платным въездом в центр», — пояснил Бельский.
Он напомнил, что для города важно снизить нагрузку на инфраструктуру. «Я уже не говорю об экологической ситуации, потому что с точки зрения тех вредных веществ, которые оседают в центре города на уровне 20-50 сантиметров от дорожного полотна, — там практически вся таблица Менделеева», — добавил депутат.
Бельский подчеркнул, что введение системы дифференцированных тарифов на платную парковку уже позитивно сказалось на ситуации в городе. «В Центральном районе, по-моему, трафик уменьшился на 12%, а в Адмиралтейском — на 10%», — сказал он.