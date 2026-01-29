Американка приютила голубя и теперь везде ходит с ним
Одесса Эзайон покинула каст «Глубоких порезов» после онлайн-скандала

Фото: HBO Entertainment

Одесса Эзайон ― звезда «Марти Великолепного» ― покинула актерский состав фильма «Глубокие порезы» от A24 после онлайн-скандала вокруг ее утверждения на роль. Об этом сообщает Deadline.

«Глубокие порезы» — экранизация одноименного романа Холли Брикли 2021 года. После объявления о кастинге Эзайон поклонники книги стали критиковать актрису за несоответствие между ее происхождением и образом героини Зои Гутьеррес.

Согласно книге, Гутьеррес имеет мексиканские и еврейские корни. Эзайон ― не мексиканка, но ее дед по материнской линии родился в еврейской семье. Пользователи соцсетей сочли это вайтвошингом ― ситуацией, когда персонажей неевропейского происхождения играют белые актеры.

В серии инстаграм*-сторис Эзайон согласилась с критикой и сказала, что не до конца понимала свою героиню. По словам актрисы, она не читала книгу, хотя ей стоило бы внимательнее отнестись ко всем аспектам Зои. 

«К черту это. Я ухожу! Я никогда не забрала бы роль у человека, который должен ее сыграть. Который должен ее сыграть! Это не я. Есть множество людей, которые более чем способны сыграть эту роль, и я не одна из них. Не могу дождаться, чтобы увидеть, кто в итоге ее получит», ― написала Эзайон. 

Действие «Глубоких порезов» стартует в калифорнийском Беркли начала 2000-х. В центре сюжета ― помешанная на музыке студентка Перси Маркс, которая знакомится с начинающим сонграйтером Джо Морроу. Перси помогает Джо доводить его песни до ума, нещадно их критикуя, а параллельно между героями образуется сложная эмоциональная связь. Роман идет через ключевые годы десятилетия (от начала нулевых до их конца), показывая, как меняются молодые люди, их амбиции и карьера.

Режиссером ленты станет Шон Деркин («Стальная хватка»). В главных ролях Кейли Спэни («Гражданская война») и Дрю Старки («Внешние отмели»). Автор литературного первоисточника Холли Брикли указана в качестве исполнительного продюсера. 

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.


 

