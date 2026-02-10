Новое аниме по «Призраку в доспехах» выйдет на «Кинопоиске»

Новый аниме-сериал по «Призраку в доспехах» стартует на «Кинопоиске» в июле ― одновременно с японской премьерой. Об этом «Афише Daily» рассказали представители онлайн-кинотеатра. Права на показ в России приобрела студия Deep.
Над новой экранизацией манги работает студия Science SARU, ответственная за аниме «Дандадан» и «Ину-о: Рождение легенды», номинированное на «Золотой глобус». Режиссером выступит Моко-Чан, бывший в «Дандадан» ассистентом режиссера. За дизайн персонажей отвечает Сюхэй Ханда («Академия ведьмочек», «Спригган»).
Недавно показали первый проморолик нового «Призрака в доспехах».
Оригинальная манга «Призрак в доспехах» Масамунэ Сиро выходила в Японии в 1989-1990 годах. Это киберпанк-история про отдел по борьбе с кибертерроризмом в Японии середины XXI века. Главный агент в нем ― майор Мотоко Кусанаги.
В 1995 году вышел полнометражный аниме-фильм Мамору Осии, ставший классикой, а в 2004-м увидел свет его сиквел. Были и сериальные адаптации ― «Призрак в доспехах: Синдром одиночки» (2002–2005), приквел «Дух в стальной плоти. У истоков: Альтернативная архитектура» (2015) и «Ghost in the Shell: SAC_2045» от Netflix (2020–2022). В 2017 году появилась голливудская игровая версия со Скарлетт Йохансон (тут можно прочитать рецензию).