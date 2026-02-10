Ариэла Барер заменит Одессу Эзайон в новом фильме A24 «Глубокие порезы»

Ариэла Барер, известная по сериалу «Одни из нас», присоединилась к касту нового фильма студии A24 «Глубокие порезы». Об этом сообщает Variety.
Она заменит в проекте Одессу Эзайон, которая покинула съемки из-за скандала. Изначально актриса была утверждена на роль Зои Гутьеррес, персонажа, который в оригинальном романе 2025 года авторства Холли Брикли описывается как наполовину еврейка, наполовину мексиканка.
Эзайон, имеющая еврейские корни, публично заявила, что не читала книгу и не знала о происхождении персонажа до подписания контракта. После общественного возмущения актриса добровольно отказалась от участия.
«К черту это. Я ухожу! Я никогда не забрала бы роль у человека, который должен ее сыграть. Который должен ее сыграть! Это не я. Есть множество людей, которые более чем способны сыграть эту роль, и я не одна из них. Не могу дождаться, чтобы увидеть, кто в итоге ее получит», — написала Эзайон.
Ариэла Барер, мексикано-американская актриса с еврейскими корнями, известная также по фильмам «Как взорвать трубопровод» и «Увидимся, когда увидимся», присоединится к уже утвержденным звездам Кейли Спэни («Присцилла») и Дрю Старки («Квир»). Ранее на главные роли планировались Остин Батлер и Сирша Ронан, но они выбыли из-за проблем с расписанием.
Действие «Глубоких порезов» стартует в калифорнийском Беркли начала 2000-х. В центре сюжета — помешанная на музыке студентка Перси Маркс, которая знакомится с начинающим сонграйтером Джо Морроу. Перси помогает Джо доводить его песни до ума, нещадно их критикуя, а параллельно между героями образуется сложная эмоциональная связь. Роман идет через ключевые годы десятилетия (от начала 2000-х до их конца), показывая, как меняются молодые люди, их амбиции и карьера.
Режиссером ленты станет Шон Деркин («Стальная хватка»). В главных ролях Кейли Спэни («Гражданская война») и Дрю Старки («Внешние отмели»). Автор литературного первоисточника Холли Брикли указана в качестве исполнительного продюсера.