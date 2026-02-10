LEGO представила новый набор «Плавающие морские выдры» в серии Ideas
Десерт «Шоколадная монашка» из «Кофемании» разозлил православных
«Иди ты к черту, приятель!»: мужчина-актер однажды подарил Марго Робби книгу о похудении
Посмотрите трейлер короткометражки «Sandiwara» Шона Бейкера с Мишель Йео в главной роли
В России стали втрое чаще гуглить физика Альберта Эйнштейна после релиза новых файлов Эпштейна
Ангури Райс и Спайк Ферн в трейлере ромкома «Finding Emily»
Новые приключения знакомых пиратов в трейлере 2-го сезона «One Piece. Большой куш»
Изабела Мерсед сыграет главную роль в новой экранизации игры The House of the Dead
Пол Томас Андерсон и Джонни Гринвуд из Radiohead потребовали убрать их музыку из «Мелании»
Новое аниме по «Призраку в доспехах» выйдет на «Кинопоиске»
Charli XCX сыграет в новом фильме ужасов Такаси Миикэ
Во «Вкусно ― и точка» появилась коллекция игрушек с лошадьми
Канье Уэст впервые за 12 лет выступит в Европе с сольным концертом
В конце февраля на небе выстроятся шесть планет
В Самаре после трехлетней реконструкции открывается галерея «Виктория»
«Остров» Павла Лунгина вернется в кинотеатры 19 марта
Стала известна причина смерти актрисы Кэтрин О’Хары
Фигуристы выступили на Олимпиаде под ИИ-трек и столкнулись с критикой
Мужчина из Pringles объявил о разрыве с Сабриной Карпентер
В Москве ГАИ попыталась оштрафовать робота-курьера на 300 000 рублей
Нив Кэмпбелл, Мейсон Гудинг и Кортни Кокс на новом постере «Крика-7»
Эдди Мерфи и Ева Лонгория снимутся в комедии о психологах, которых взяли в заложники
Художественные работы Валерии Гай Германики покажут в новой московской галерее
В России утвердили ГОСТ на чак-чак
Николь Кидман может сыграть в новом эротическом триллере A24
Amazon нашел актера на роль Атрея в экранизации God of War
В сериале по «Гарри Поттеру» зрители увидят больше сцен о жизни Малфоев
В России второй день подряд массово жалуются на сбои в Telegram

Ариэла Барер заменит Одессу Эзайон в новом фильме A24 «Глубокие порезы»

Афиша Daily
Фото: Sony Pictures Television

Ариэла Барер, известная по сериалу «Одни из нас», присоединилась к касту нового фильма студии A24 «Глубокие порезы». Об этом сообщает Variety.

Она заменит в проекте Одессу Эзайон, которая покинула съемки из-за скандала. Изначально актриса была утверждена на роль Зои Гутьеррес, персонажа, который в оригинальном романе 2025 года авторства Холли Брикли описывается как наполовину еврейка, наполовину мексиканка.

Эзайон, имеющая еврейские корни, публично заявила, что не читала книгу и не знала о происхождении персонажа до подписания контракта. После общественного возмущения актриса добровольно отказалась от участия.

«К черту это. Я ухожу! Я никогда не забрала бы роль у человека, который должен ее сыграть. Который должен ее сыграть! Это не я. Есть множество людей, которые более чем способны сыграть эту роль, и я не одна из них. Не могу дождаться, чтобы увидеть, кто в итоге ее получит», — написала Эзайон.

Ариэла Барер, мексикано-американская актриса с еврейскими корнями, известная также по фильмам «Как взорвать трубопровод» и «Увидимся, когда увидимся», присоединится к уже утвержденным звездам Кейли Спэни («Присцилла») и Дрю Старки («Квир»). Ранее на главные роли планировались Остин Батлер и Сирша Ронан, но они выбыли из-за проблем с расписанием.

Действие «Глубоких порезов» стартует в калифорнийском Беркли начала 2000-х. В центре сюжета — помешанная на музыке студентка Перси Маркс, которая знакомится с начинающим сонграйтером Джо Морроу. Перси помогает Джо доводить его песни до ума, нещадно их критикуя, а параллельно между героями образуется сложная эмоциональная связь. Роман идет через ключевые годы десятилетия (от начала 2000-х до их конца), показывая, как меняются молодые люди, их амбиции и карьера.

Режиссером ленты станет Шон Деркин («Стальная хватка»). В главных ролях Кейли Спэни («Гражданская война») и Дрю Старки («Внешние отмели»). Автор литературного первоисточника Холли Брикли указана в качестве исполнительного продюсера. 

Расскажите друзьям