Хилари Дафф анонсировала первый за 11 лет тур

Хилари Дафф анонсировала первое за 11 лет мировое турне после релиза своего студийного альбома «Luck… or Something».
Масштабные гастроли стартуют 22 июня во Флориде и охватят Северную Америку, Европу, Австралию и Новую Зеландию. Компанию Дафф составят британская певица La Roux и канадская поп-звезда Jade LeMac.
«Я действительно чувствую себя счастливой, что снова могу быть на сцене перед вами, прекрасные люди», — написала артистка в соцсетях, подтвердив даты. Предпродажа билетов откроется на следующей неделе.
Американский этап тура завершится осенью, после чего Дафф отправится в Ирландию, Великобританию, Австралию и Новую Зеландию. В 2027 году она посетит Канаду и Мексику.