Майли Сайрус снимется в спецвыпуске «Ханны Монтаны»
Умер автор песен «Like a Virgin», «True Colors» и «I’ll Stand by You» Билли Стейнберг
Маккенна Грейс сыграет Дафну в новом сериале по «Скуби-Ду»
Тайра Бэнкс извинилась за то, что не защитила участниц «Топ-модели по-американски» от абьюза
Джейкоб Элорди рассказал, что держится в стороне от социальных сетей
В России изменят название среднего профессионального образования
Россияне тратят на еду почти 40% своих доходов
Шайю ЛаБафа арестовали в Новом Орлеане из‑за драки на карнавале
Уолтон Гоггинс и Хлоя Грейс Морец снимутся в экшн-комедии «Мистер»
Ремарк, Корелли и Лондон — самые популярные зарубежные авторы в России
Ганвеста обвинили в пропаганде употребления наркотических веществ
Умер писатель Дмитрий Бавильский
Перформансы, мэппинг и диджей-сеты: в Казани пройдет Международный фестиваль медиаискусства НУР
В США из канализации выловили 185-килограммового ламантина
Минфин: россияне тратят у букмекеров около 2 триллионов рублей в год
Михаил Ефремов возвращается в кино и снимется в сериале
Россияне рассказали, какой у них любимый рецепт блинов
Аудитория теневого проката в России сократилась на 40%
Педро Паскаль в новом трейлере «Мандалорца и Грогу»
В Москве пройдет Неделя керлинга
Начались съемки «Маски Красной смерти» с Майки Мэдисон
В МВД предложили проверять водителей на наркотики по слюне
В программу российских школ добавят «служение»
Синоптик перечислил регионы с гигантскими сугробами в стране
Непалец четырежды за 15 дней взошел на Эверест и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Okko раскрыл дату премьеры драмы «На льду»
«Хлебозавод» отметит Масленицу фольклорным концертом, детскими мастерскими и семейным спектаклем
На Воробьевых горах пройдет масштабная игра в снежки

Москвичи почти перестали называть мальчиков именем Макс

Афиша Daily
Фото: Kevin Watza/Unplash

Москвичи перестали называть мальчиков Максами. В 2025 году это имя получили всего семь новорожденных ― это на пять меньше, чем в 2024 году.  Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на пресс-службу Управления ЗАГС Москвы.

«В 2023 году имя Макс дали восьми мальчикам. В 2022-м оно пользовалось большей популярностью – его получил 21 мальчик, а в 2021-м ― 16. В 2020-м это имя дали девяти новорожденным, а в 2019-м и 2018-м его получили по пять мальчиков», ― сказали в пресс-службе.

В загсе отметили, что в столице востребована полная форма ― Максим. В прошлом году это имя попало в топ-4 по популярности ― так назвали более 1600 детей.

Недавно в Социальном фонде России раскрыли самые популярные мужские имена для детей, рожденных в России в 2025 году. В рейтинге ― Тимофей, Михаил, Александр, Артем и Матвей. Самыми популярными женскими именами стали Варвара, София, Ева, Анна и Мария.

Расскажите друзьям