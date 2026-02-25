Дочь Мартина Шорта покончила с собой. Ей было 42 года

Кэтрин Шорт была наиболее всего известна по сериалу «Мурашки». В нем она сыграла одну из центральных ролей, будучи еще ребенком. Во взрослом возрасте актриса вела непубличную жизнь, лишь изредка появляясь на мероприятиях отца. Она работала психологом в клинике.