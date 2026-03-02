«Крик-7» собрал 97 млн долларов за первый уик-энд — это рекорд для франшизы
Гендир Netflix уверен, что за слиянием Paramount и Warner Bros. последуют масштабные сокращения
«Ну, погоди!» — любимый мультфильм большинства россиян
adidas выпустил футболку к 20-летию «Ханны Монтаны»
Вышел трейлер хоррора «Пиноккио: Раскрепощенный»
Большинство россиян считают биографию Петра l самой интересной
В США нашли утерянную короткометражку Жоржа Мельеса ― первый в истории фильм про робота
На аукционе продали медаль с первых современных Олимпийских игр 1896 года
До конца недели в Москве сохранится плюсовая температура, но по ночам ударят заморозки
В России введут ГОСТ на чипсы
Альбомы «Агаты Кристи» и Pharaoh удалили со стримингов из‑за нового закона
Николай Коляда сбежал из больницы, чтобы закончить последний спектакль
Объявлены победители премии Actor Awards
Скончался драматург Николай Коляда
Московская область побила температурный рекорд для 1 марта
Том Холланд и Зендая тайно поженились
Киностудия Горького представила подборку знаменитых фильмов с котами-актерами
Москвич содержал на участке медведей, львов и леопарда в ужасных условиях
В России выпустили в повторный прокат фильм «Сладкая жизнь» Федерико Феллини в 4К-реставрации
Стример купил дом из сериала «Во все тяжкие» за 1,3 млн долларов
Реймонд Крус снялся в мини-фильме к новому альбому Miyagi& Эндшпиль
Муся, Кузя и Вася: ветеринары назвали самые популярные клички кошек в начале 2026 года
Создатель игры «Альтушка для скуфа» Виталий Терлецкий стал участником «Битвы экстрасенсов»
Хиро Файнс-Тиффин на новых кадрах сериала «Молодой Шерлок»
Работу 25 бесплатных катков в Москве продлили до 8 марта
Вышел новый кадр с героями из нового сезона «Извне»
Письмо Елизаветы II, которое та написала в 10-летнем возрасте, продали на аукционе
Синоптик: снег в Москве растает с 5 по 10 апреля

Умер Слава Цукерман ― режиссер «Жидкого неба»

В возрасте 85 лет умер русско-американский режиссер еврейского происхождения Слава Цукерман. Об этом со ссылкой на актрису Елену Кореневу сообщил режиссер Григорий Константинопольский. 

Цукерман родился в Москве, окончил с отличием ВГИК. После учебы работал на киностудии «Центрнаучфильм» и Центральном телевидении. Снял короткометражку «Ночь на размышление» с Иннокентием Смоктуновским и комедию «Водевиль про водевиль» с участием Леонида Броневого, Леонида Каневского и Екатерины Васильевой.

В 1973 году Цукерман эмигрировал в Израиль, а в 1976-м переехал в Нью-Йорк. Там он продолжил снимать фильмы в разных жанрах, рекламу и клипы. 

Самая известная его работа ― фантастический триллер «Жидкое небо». Его действие происходит в депрессивно-неоновом Нью-Йорке начала 80-х, на который нападают инопланетяне ― они питаются эндорфинами у людей, переживающих наркотический экстаз и оргазм. Главную роль в картине сыграла американская актриса и писательница Энн Карлайл. Кинокритик Алиса Таежная включала «Жидкое небо» в подборку 20 странных фильмов, которые нужно досмотреть до конца.

Цукерман также снял документальный фильм о Савелии Крамарове, который стал последним с участием этого актера и был показан по российскому телевидению в ночь на Новый, 1995 год. 

Среди других работ режиссера ― документальная картина 2004 года «Жена Сталина» о Надежде Аллилуевой и драма 2009 года «Перестройка».

В 2014 году в интервью журналу The Awl Цукерман говорил, что разрабатывает сиквел «Жидкого неба», где к своей роли должна вернуться Энн Карлайл. Однако фильм так и не был снят.

