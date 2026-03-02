В США нашли утерянную короткометражку Жоржа Мельеса ― первый в истории фильм про робота

В Библиотеке Конгресса США обнаружили короткометражку пионера кинематографа Жоржа Мельеса, считавшуюся безвозвратно утраченной. Об этом говорится в блоге библиотеки.
45-секундная лента под названием «Гюгюсс и автомат» (в оригинале «Gugusse and the Automaton», а в США также известна как «Клоун и автомат») снята французским режиссером примерно в 1897 году. Считается, что именно в ней содержится самое раннее киноизображение робототехники.
В картине разворачивается буффонадная сцена между фокусником и роботом, который приводится в движение вращением ручки, как у шарманки. Впрочем, когда картину снимали, еще не было такого слова, как «робот», ― его в 1920 году придумал писатель Карел Чапек. Десятилетиями любители научной фантастики знали об этой картине как о легенде.
Пленка с «Клоуном и автоматом» попала в Библиотеку Конгресса США в прошлом году. Ее принес Билл Макфарланд из Мичигана ― вместе с десятком старых нитратных катушек, доставшихся ему от прадеда Уильяма Делайла Фрисби. Фрисби был фермером и шоуменом, который ездил по стране и поражал местных жителей проектором и одними из первых в мире «движущимися картинками».
Пленки Фрисби дошли до нас в плохом состоянии: катушки были ржавыми, часть пленок рассыпалась, а другие полосы слиплись друг с другом. Во многом проблема в неподобающем хранении: долгое время коробка с катушками путешествовала из подвалов в сараи и гаражи. Среди коллекции старых пленок Фрисби нашелся и другой известный фильм Мельеса — «Борьба толстяка и худышки» 1900 года, а также фрагменты ранней ленты Томаса Эдисона «Горящая конюшня».
Жорж Мельес родился 8 декабря 1861 года в семье владельца обувной фабрики. В 1895 году он оказался на одном из первых киносеансов братьев Люмьер, после чего стал горячим поклонником кинематографа. Он заказал камеру по собственным чертежам, изобрел эффект «стоп-кадр», создал первую киностудию в пригороде Парижа и начал производство короткометражных фильмов. Одна из самых известных его работ — «Путешествие на Луну», которая считается первым в истории научно-фантастическим фильмом.