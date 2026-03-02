В США нашли утерянную короткометражку Жоржа Мельеса ― первый в истории фильм про робота

В картине разворачивается буффонадная сцена между фокусником и роботом, который приводится в движение вращением ручки, как у шарманки. Впрочем, когда картину снимали, еще не было такого слова, как «робот», ― его в 1920 году придумал писатель Карел Чапек. Десятилетиями любители научной фантастики знали об этой картине как о легенде.