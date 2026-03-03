Элизабет Бэнкс уменьшается до размера игрушки в трейлере «Миниатюрной жены»

Появился треклист «Arirang» — нового альбома BTS
Шарлотта Рэмплинг и Марк Руффало сыграют в фильме о канонизации папы римского Иоанна Павла II
Майкл Джексон в исполнении своего племянника на новом кадре байопика «Майкл»
Шеф-редактор «Афиши Daily» обсудит 8 марта женский рэп. Лекция пройдет в Минске
В России впервые использовали цифровой рубль для оплаты штрафа
РЖД выставили на продажу Рижский вокзал в Москве за 4 млрд рублей
На фоне потепления спрос на резиновые сапоги в Москве вырос в 16 раз
Блокировки Роскомнадзора привели к сокращению медиапотребления россиян
«Соседи по комнате» с Наташей Лионн появятся на Netflix 17 апреля
Николь Кидман ради съемок в «Скарпетте» научилась проводить вскрытие тел
Жительница Приморья отправила письмо в бутылке ― через полгода его нашли в Японии
Энн Хэтэуэй не выходила из образа Пенелопы на съемках «Одиссеи» — даже во время 3-дневных перерывов
Наташу Ростову в «Войне и мире» Сарика Андреасяна сыграет Полина Гухман
Харрисон Форд прослезился, получая почетную награду Гильдии киноактеров
Marine Serre выпустила платье-пазл с «Моной Лизой» да Винчи
Журналистка «Афиши Daily» прочитает в Москве лекцию о нишевости
В кинотеатре «Октябрь» пройдет фестиваль актуального научного кино ФАНК
Для девятиклассников введут устный экзамен по истории
Россияне ценят обсуждение инфоповодов с друзьями, но перепроверяют все в новостных лентах
«Момент» с Charli XCX не выйдет в российский прокат
Loqiemean, IOWA и Lab с Антоном Беляевым выступят на фестивале Stereoleto
В Австралии начались съемки третьего сезона комедии «Колин из бухгалтерии»
В России составили список книг, которые нужно маркировать из‑за упоминания наркотиков
Apple закрыла «Палм-Рояль» с Кристен Уиг после двух сезонов
У Брюса Кэмпбелла диагностирован рак. Он назвал болезнь «поддающейся лечению», но не «излечимой»
Создатель God of War раскритиковал первый кадр сериала: «Кратос выглядит так, будто гадит в лесу»
«Улица Сезам», «Мальчик с оленьими рогами» и «Опорная команда» стали триумфаторами детской «Эмми»
Тесса Томпсон снимется в триллере «Next Door»

Элизабет Бэнкс уменьшается до размера игрушки в трейлере «Миниатюрной жены»

Фото: Peacock/YouTube

На ютуб-канале Peacock опубликовали трейлер сериала «Миниатюрная жена», в котором главную роль исполнила Элизабет Бэнкс («Голодные игры», «Ангелы Чарли»).

Она сыграла блестящую писательницу, которая выиграла Пулитцеровскую премию, а затем уменьшилась в размере из‑за научного эксперимента мужа. Мужчина работал над технологией, которая должна была изменить мир агрикультуры.

Но из‑за несчастного случая разработка перевернула жизнь ученого и его семьи. Героиня Бэнкс, как показал трейлер, теперь вынуждена жить в кукольном домике, ведь ее супруг не придумал технологию возвращения изначального размера.

Видео: Peacock/YouTube

«Я не в порядке!» — в гневе кричит героиня. Муж обещает разработать сыворотку, которая вернет его жену к нормальной жизни. Но эксперименты проваливаются один за другим, и ученому грозит потеря патента на технологию, а значит — и потеря надежды на возвращение любимой.

Сериал выйдет 9 апреля на стриминговом сервисе Peacock. Его поставили по рассказу Мануэля Гонсалеса. Продюсерами проекта стали Бэнкс и Мэттью Макфадьен. Шоураннерами были Дженнифер Эймс и Стив Тернер.

В актерский состав вошли ОТ Фагбенле, Зои Листер-Джонс, Сиан Клиффорд, София Розински, Ронни Чиенг, Аасиф Мандви, Ронг Фу и Триша Блэк. Режиссером сериала стал Грег Моттола.

Разработкой шоу занималась компания Media Res. Среди исполнительных продюсеров — Эймс, Тернер, Моттола, Майкл Агилар и Сюзанн Хиткот.

