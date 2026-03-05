Россия вернется на Венецианскую биеннале спустя шесть лет

Россия впервые с 2020 года примет участие в Венецианской биеннале. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на представителя президента по международному сотрудничеству Михаила Швыдкого.
Россия представит в Венеции проект «Дерево укоренено в небе», разработанный молодыми музыкантами, философами и поэтами. Его отправной точкой стал образ, придуманный философом Симоной Вейль, ― «дерева, чьи корни питаются не столько землей, сколько светом, непрерывно нисходящим сверху».
Музыканты из России, Южной Америки и Африки создадут в российском павильоне атмосферу музыкального фестиваля. В проекте участвуют артисты, которые стремятся сохранить музыкальное наследие, находящееся под угрозой из-за доминирования новых культурных центров.
Среди участников ― композиторы Олег Гудачев, Алексей Ретинский, Лукас Сухарев и Алексей Сысоев, аккордеонист и перформер Роман Малявкин, ковокальный ансамбль Intrada, художник Тимофей Дударенко, ансамбль «Толока», пианист Петр Мусоев, музыкальный проект Phurpa, мультиинструменталист Алексей Ховалыг и звуковая художница Татьяна Халбаева.
Из зарубежных артистов ― диджей из Мали DJ Diaki, проект Atosigado мексиканского продюсера и художника Оскара Ландграфа Ортеги, бразильский диджей JLZ и музыкальный продюсер из Аргентины Jaijiu.
Венецианская биеннале пройдет в этом году с 9 мая по 22 ноября. Ее тема ― «В минорных тонах», согласно которой экспозиция должна создать атмосферу «созерцания, мечтаний и легкой грусти».