Экспертную группу для изучения игрушек-монстров создадут в ХМАО

В ХМАО при поддержке региональных властей создадут экспертную группу для изучения игрушек-монстров. Чиновники опасаются, что такие игрушки могут нести угрозу психическому здоровью детей.
В экспертную группу войдут психологи, филологи-когнитивисты, педагоги, юристы и представители бизнеса. Губернатор региона Руслан Кухарук поручил провести комплексное социологическое исследование, чтобы защитить детей от деструктивного контента.
В результате эксперты должны составить рекомендации для родителей и понятные критерии оценки «опасных» игрушек. Речи о запрете не идет, обещают чиновники.
Проект запустили после доклада доцентки ЮГУ Юлианы Крисальной, которой некоторые игрушки в торговых сетях Ханты-Мансийска показались опасными для детской психики. В группу риска, помимо популярных Лабубу и Хагги Вагги, она включила:
- плюшевые игрушки с человеческими зубами Фагглеры;
- смэшеры, которые нужно разбивать, чтобы добраться до сюрприза;
- одноглазых монстров, выплевывающих жвачку;
- котика Дрему от бренда Bala Toys, большой черный рот которого смутил Крисальную.