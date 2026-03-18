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В Сургуте пройдет чемпионат по поеданию хинкали на скорость

Афиша Daily
Фото: «Есть хинкали & Пить вино»

В Сургуте состоится конкурс по скоростному поеданию хинкали, говорится в соцсетях местного ресторана «Хурма». Чемпионат пройдет в три этапа, в котором примут участие по 10 человек в возрасте от 18 лет.

Каждый участник должен будет съесть по 10 хинкали. Кто съест быстрее, тот пройдет в финал. Победитель получит 30 тыс. рублей. Первый этап состоится уже 23 марта.

Подобные соревнования проходят и в Москве. Например, в 2022 году победителем стал житель Великого Новгорода Андрей Тюрин, которому удалось съесть 25 хинкали за 1,5 минуты.

Ранее «Афиша Daily» рассказывала, где в столице найти самые вкусные хинкали. В подборку вошли несколько ресторанов.

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