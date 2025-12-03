«Кион Строки» назвали самые популярные в 2025 году книги в России
«Иллюзия обмана-3» выйдет в «цифре» 16 декабря

Фото: Lionsgate

Триквел «Иллюзии обмана» появится на цифровых площадках 16 декабря 2025 года. Об этом сообщает портал WhenToStream. Картина вышла в российский прокат 13 ноября.

К главным ролям в фильме вернулись Джесси Айзенберг («Настоящая боль», «Социальная сеть»), Вуди Харрельсон («Настоящий детектив», «Голодные игры»), Дейв Франко («Мачо и ботан», «Клиника»), Айла Фишер («Под покровом ночи», «Великий Гэтсби») и Морган Фриман («Побег из Шоушенка», «Семь»).  В третьей части четверка дерзких грабителей-иллюзионистов начинает работать с молодыми фокусниками  и затевает кражу самого крупного в мире королевского алмаза. Режиссером выступил Рубен Флейшер, снявший картины «Веном», «Анчартед: На картах не значится», «Добро пожаловать в Зомбиленд».

За первый уик-энд в России лента собрала 538 млн рублей. Это лучший старт года среди зарубежных лент и второй показатель среди всех фильмов. Больше в 2025-м за первый уик-энд ― 546 млн ― собрала лишь комедия «Батя-2. Дед».

Третья часть «Иллюзии обмана» возглавила и мировой бокс-офис. За первый уик-энд картина собрала 75,5 млн долларов.

Фильм «Иллюзия обмана» вышел в 2013 году и собрал в мировом прокате 351 млн долларов. По сюжету команда талантливых иллюзионистов «Четыре всадника» совершала дерзкие ограбления прямо на глазах у публики, ведя напряженную игру с агентами ФБР.

Премьера продолжения истории состоялась в 2016 году и принесла создателям 334 млн долларов. Во второй части герои попали в ловушку загадочного киберпреступника, втянувшего их в новую опасную аферу. Режиссером первой части выступил Луи Летерье, сиквел поставил Джон М.Чу.

В апреле стало известно, что Lionsgate разрабатывает четвертый фильм франшизы. Сюжет и актерский состав не разглашаются. Производством картины займутся Бобби Коэн, который изначально разработал и продюсировал все фильмы серии, и Алекс Курцман из Secret Hideout.

