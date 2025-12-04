Звезда «Долгой прогулки» Чарли Пламмер сыграет с Анджелиной Джоли в триллере «Sunny»

Режиссером проекта выступает Эва Серхеуг — один из авторов сериала «Шершни». Картина расскажет о женщине-гангстере, которая пытается защитить себя и своих сыновей от жестокого наркобарона. После того как происходит некое «катастрофическое» событие, у женщины остается всего несколько часов, чтобы спланировать побег.
Сценарий к ленте написал Уильям Дей Фрэнк («Убийственный подкаст»). Продюсерами «Санни» стали Анджелина Джоли, Натан Клингер, Марк Фазано и Джеффри Гринштейн.
Производство картины уже началось. Дата выхода триллера пока неизвестна.
В сентябре в РФ вышел фильм «Долгая прогулка» с Чарли Пламмером. Действие антиутопии, которую Кинг написал в 1966 году под псевдонимом Ричард Бахман, разворачивается в США, где каждый год проводят соревнование под названием «Долгая прогулка».
Полсотни юношей должны идти со скоростью не менее 3 миль в час (4,8 км/ч), не останавливаясь. Каждый ходок получает предупреждение, если снижает ее в течение 30 секунд. Если участник получает три предупреждения, он выбывает из игры — его расстреливает армия США и оставляет на дороге умирать. Победителем станет единственный выживший.