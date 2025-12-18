Выход последнего фильма Роба Райнера отложили на неопределенный срок

Выход последнего фильма режиссера Роба Райнера — концертной ленты «Spinal Tap в Стоунхэндже: Окончательный финал» — отложили на неопределенный срок. Об этом сообщил Variety.
Релиз картины был запланирован на 2026 год. Фильм собирались демонстрировать в кинотеатрах IMAX. Права на дистрибуцию в октябре приобрела компания Bleecker Street.
Она отложила планирование выпуска проекта, пока «не будет принято решение о наилучшем пути дальнейшего развития событий совместно с близкими Роба и его семьей», сообщили источники.
«Spinal Tap в Стоунхэндже: Окончательный финал» расскажет историю уникального концерта вымышленной хэви-метал-группы Spinal Tap. Главные роли в проекте сыграют Кристофер Гест, Майкл МакКин и Гарри Ширер. В ленте появятся также реальные звезды музыки — Шанайя Твейн, Эрик Клэптон и Джош Гробан.
14 декабря Роба Райнера и Мишель Сингер нашли мертвыми в их доме в престижном районе Брентвуд. Роб Райнер известен как режиссер фильмов «Останься со мной», «Когда Гарри встретил Салли», «Мизери» и «Несколько хороших парней». Его супруга была фотографом и продюсером.
В тот же день, 14 декабря, по обвинению в убийстве арестовали 32-летнего Ника Райнера. По информации СМИ, изначально за его освобождение назначили залог в размере 4 млн долларов, но затем возможность залога отменили. Защищать Ника Райнера в суде будет адвокат Харви Вайнштейна — Алан Джексон.
Другие дети Райнера и Сингер — Роми и Джейк — вчера назвали смерть родителей «ужасной и сокрушительной». «Словами невозможно описать невообразимую боль, которую мы испытываем каждую минуту дня», — признались они.