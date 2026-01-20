A$AP Rocky объявил даты своего мирового тура «Don’t Be Dumb World Tour»
Шереметьево поучаствует в аукционе на покупку Домодедово

Аэропорт Шереметьево примет участие в аукционе на покупку аэропорта Домодедово. Об этом написал «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора компании Михаила Василенко.

По его словам, инвестиции в аэродромную инфраструктуру Домодедово не осуществлялись «десятки лет». Несмотря на сложность проекта, Шереметьево заинтересовано в покупке и дальнейших вложениях.

В пресс-службе Шереметьево отметили, что у Домодедово — более 75 млрд рублей кредитных задолженностей. Финансовая деятельность аэропорта не позволяет покрывать их в полном объеме. К тому же в последние годы пассажиропоток уменьшился.

Аукцион по продаже аэропорта Домодедово должен был пройти 20 января. Торги не состоялись, поскольку единственным участником мог стать бизнесмен Евгений Богатый. Но комиссия не допустила до торгов и его из‑за отсутствия документов.

О том, что московский аэропорт Домодедово продадут на аукционе, стало известно 12 января. Стартовую цену на лот определили в 132,266 млрд рублей. Задаток должен был составить 26,45 млрд рублей, шаг аукциона — 1%, или 1,322 млрд.

Желающие купить собственность могли подать заявки с 13 января до 18.00 19 января. Сделку планировалось оформить в течение пяти дней после подведения итогов торгов.

Ранее Домодедово принадлежало предпринимателю Дмитрию Каменщику. Летом 2025 года Арбитражный суд Московской области по иску Генпрокуратуры конфисковал аэропорт в доход государства.

