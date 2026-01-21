В России впервые с 2022 года официально покажут Олимпийские игры-2026
Начинающий актер Джейсон Шмидт снимется с Анджелиной Джоли в триллере «Sunny»

Джейсон Шмидт («И просто так») получил роль в триллере «Sunny», главную роль в котором сыграет Анджелина Джоли. Актер исполнит роль одного из сыновей ее героини, пишет Deadline.

В картине также снимется Чарли Пламмер («Долгая прогулка»). Шмидт присоединился к касту, после того как исполнил роль Содапопа в мюзикле «Изгои», удостоенном премии «Тони» и спродюсированном Джоли.

Режиссером «Sunny» выступает Эва Серхеуг, которая ранее работала над сериалом «Шершни». Картина расскажет о женщине-гангстере, которая пытается защитить себя и своих сыновей от жестокого наркобарона. После того как происходит некое катастрофическое событие, у женщины остается всего несколько часов, чтобы спланировать побег.

Сценарий к ленте написал Уильям Дей Фрэнк («Убийственный подкаст»). Продюсерами «Sunny» стали Анджелина Джоли, Натан Клингер, Марк Фазано и Джеффри Гринштейн.

Производство картины уже началось. Дата выхода триллера пока неизвестна.

