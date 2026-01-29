С 30 января по 3 февраля Москву накроют аномальные морозы

Аномально холодная погода ожидается в Москве с 30 января по 3 февраля. Об этом сообщает Комплекс городского хозяйства Москвы.
В эти дни среднесуточная температура воздуха может быть на 7–12 градусов ниже климатической нормы. В ночные часы столбики термометров могут опускаться до –25 градусов.
Вчера после сильных снегопадов на Миусской площади вновь образовался большой сугроб, который прозвали миусской снежной дюной. Корреспондент «Москвы 24» передавал, что подойти к сугробу не получится ― «все огорожено для безопасности москвичей». «Вечеринки, съемки рилсов и посиделки с гитарой отменяются», — сообщил телеканал.
Ранее, 14 января, на большом сугробе организовали стихийный праздник. Около 200 авантюристов собрались на вершине дюны, чтобы покататься с горки, поиграть в карты на картонке, потанцевать, попеть песни в караоке-микрофоне и послушать выступление Лизы Громовой. О том, как прошла сходка, можно прочитать в материале «Афиши Daily». К 18 января снег с дюны полностью вывезли.