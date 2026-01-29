Американка приютила голубя и теперь везде ходит с ним
Роскачество обнаружило ДНК курицы в вегетарианских котлетах
В Японии зафиксирован рекордный уровень самоубийств среди школьников за 45 лет
В Москве умные камеры начали выявлять самокаты и велосипеды на дорогах
Pixar показала первый отрывок и постер мультфильма «Прыгуны»
В Москве образовались сугробы в два раза выше климатической нормы
Почти 70% россиян негативно относятся к «Оземпику» и его аналогам
Рэйф Файнс поставил оперу «Евгений Онегин» в парижской Гранд-опера
Вышел тизер сериала «Берлин и дама с горностаем» — спин-оффа «Бумажного дома»
Дженнифер Грей снимется в сиквеле «Грязных танцев»
Идриса Эльбу оштрафовали за слишком быструю езду на скутере
Мини-сериал «Хочу секса. Сент-Луис» с Джейсоном Бейтманом и Дэвидом Харбором обзавелся трейлером
В Москве могут переименовать часть улиц в честь храмов
Apple TV анонсировала дату выхода второго сезона триллера «Криминальное прошлое»
Эмма Уиллис рассказала, что Брюс Уиллис не осознает своего диагноза
H&M возрождает премию для молодых дизайнеров после пятилетнего перерыва
Лиса из Blackpink стала лицом новой коллекции Skims × Nike
Самозапрет на кредиты на «Госуслугах» установил 21 млн россиян
Би-би-си представила первый трейлер сериала — адаптации «Повелителя мух»
Единственный офлайн-магазин «Лавки» закрылся
Миусская дюна вновь выросла в Москве после снегопадов
В Москве утвердили архитектурную концепцию новой станции метро «Достоевская»
Создатель секс-мода для The Sims 4 рассказал, что его запускают около 400 тыс. раз в день
Стивен Сигал выставил на продажу свой элитный дом на Рублевке
13 спортсменов из России выступят на Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе
Двухлетний Джуд Оуэнс из Манчестера стал самым юным обладателем двух рекордов Гиннесса по снукеру
Гильермо дель Торо анонсировал расширенную версию «Франкенштейна»
«Рокки — это я» выйдет в российский прокат

С 30 января по 3 февраля Москву накроют аномальные морозы

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Аномально холодная погода ожидается в Москве с 30 января по 3 февраля. Об этом сообщает Комплекс городского хозяйства Москвы.

В эти дни среднесуточная температура воздуха может быть на 7–12 градусов ниже климатической нормы. В ночные часы столбики термометров могут опускаться до –25 градусов.

Вчера после сильных снегопадов на Миусской площади вновь образовался большой сугроб, который прозвали миусской снежной дюной. Корреспондент «Москвы 24» передавал, что подойти к сугробу не получится ― «все огорожено для безопасности москвичей». «Вечеринки, съемки рилсов и посиделки с гитарой отменяются», — сообщил телеканал. 

Ранее, 14 января, на большом сугробе организовали стихийный праздник. Около 200 авантюристов собрались на вершине дюны, чтобы покататься с горки, поиграть в карты на картонке, потанцевать, попеть песни в караоке-микрофоне и послушать выступление Лизы Громовой. О том, как прошла сходка, можно прочитать в материале «Афиши Daily». К 18 января снег с дюны полностью вывезли. 

