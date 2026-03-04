Создатели «Прыгунов» вдохновлялись «Безумным Максом»

Режиссер мультфильма Pixar «Прыгуны» Дэниел Чун рассказал, что при работе над экшен-сценами команда равнялась на «Безумного Макса».
Он поделился: «В фильме есть по-настоящему безумные экшен-сцены. И мы, безусловно, вдохновлялись фильмом „Безумный Макс: Дорога ярости“. Визуально получилось иначе, но передать ощущение адреналина и смертельной опасности — вот что было для меня самым интересным в работе над этой картиной. Запихнуть этих милых пушистых зверьков в самую ужасную опасность, в какой они только могли оказаться».
Чун известен как режиссер мультсериала «Вся правда о медведях». Он рассказывал о преемственности между двумя проектами: «Мой опыт работы над сериалом, где нужно создавать сотни эпизодов, научил меня пробовать разные жанры в течение сезона. Вот эту самую энергию я и попытался вложить в фильм». Работа над «Прыгунами» велась шесть лет.
По сюжету мультфильма девочка-подросток Мейбл использует изобретение ученых — устройство, которое переносит сознание человека в механического бобра и позволяет общаться с животными. «Это прямо как в „Аватаре“!» — восклицает героиня. Отправившись в дикую природу, она узнает о заговоре против человечества.
Недавно был опубликован отрывок, в котором Мейбл в теле бобра узнает от их главы правила леса: все знают друг друга по именам и помогают друг другу.