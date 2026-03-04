Создатели «Прыгунов» вдохновлялись «Безумным Максом»

A24 открывает свадебную часовню для промо фильма «Вот это драма!» с Зендаей и Робертом Паттинсоном
На «Госуслугах» появится сервис для сдачи пробного ЕГЭ
Селена Гомес рассказала, что Тейлор Свифт написала песню о ней
Кейли Куоко снимется с Рэем Романо и Джошуа Джексоном в сериале «Как выжить без меня»
Станцию метро «Трубная» к 8 Марта украсили с помощью более чем 400 алых роз
Деми Ловато и Кеке Палмер пожалели, что подростками встречались со взрослыми мужчинами
4-й сезон «Бриджертонов» собрал 28 млн просмотров на Netflix
Doechii призналась, что не любит кошек. Пользователи соцсетей теперь не любят Doechii
В «Царь-макете» 19 марта откроется экспозиция об азиатской части России
Появился эксклюзивный фрагмент «Охоты за тенью» с Джеки Чаном в главной роли
В Москве запустят четвертый маршрут речного электротранспорта Лужники — Киевский
Великобритания вводит запрет на визы для четырех стран
Школьные звонки заменят в марте на произведения Глинки, Чайковского и Бородина
«Нюрнберг» с Расселлом Кроу и Рами Малеком не выйдет в российский прокат
Лили Рейнхарт, Лола Тун и Виктория Педретти на новом постере «Запретного плода»
Ски-альпинист Никита Филиппов завоевал золото в спринте на чемпионате Европы
Эксперт: слово «кринж» нельзя использовать в сочинении ЕГЭ
Марк Эйдельштейн в дебютном тизере триллера «Пропасть»
В Вашингтоне открылась «Аллея позора» Джеффри Эпштейна
Губернатор Петербурга запретил продажу бензина несовершеннолетним
Московские парковки станут бесплатными 8 и 9 марта
Женщины в России чаще всего занимают руководящие позиции в сфере управления персоналом
Рэпера Ghetts приговорили к 12 годам тюрьмы за смертельный наезд на студента
В Москве заметили единичные случаи набухания почек на деревьях и кустарниках
В России утвержден ГОСТ на услуги маникюра и педикюра
Создатель сериала «Орвилл» Сет МакФарлейн сообщил, что сценарий к четвертому сезону шоу уже написан
Перечень «неженских» профессий в России планируют сократить в 2026 году
Россиянки перечислили самые необычные подарки на 8 Марта

Создатели «Прыгунов» вдохновлялись «Безумным Максом»

Афиша Daily
Иллюстрация: Pixar

Режиссер мультфильма Pixar «Прыгуны» Дэниел Чун рассказал, что при работе над экшен-сценами команда равнялась на «Безумного Макса».

Он поделился: «В фильме есть по-настоящему безумные экшен-сцены. И мы, безусловно, вдохновлялись фильмом „Безумный Макс: Дорога ярости“. Визуально получилось иначе, но передать ощущение адреналина и смертельной опасности — вот что было для меня самым интересным в работе над этой картиной. Запихнуть этих милых пушистых зверьков в самую ужасную опасность, в какой они только могли оказаться».

Чун известен как режиссер мультсериала «Вся правда о медведях». Он рассказывал о преемственности между двумя проектами: «Мой опыт работы над сериалом, где нужно создавать сотни эпизодов, научил меня пробовать разные жанры в течение сезона. Вот эту самую энергию я и попытался вложить в фильм». Работа над «Прыгунами» велась шесть лет.

Видео: Discussing Film

По сюжету мультфильма девочка-подросток Мейбл использует изобретение ученых — устройство, которое переносит сознание человека в механического бобра и позволяет общаться с животными. «Это прямо как в „Аватаре“!» — восклицает героиня. Отправившись в дикую природу, она узнает о заговоре против человечества.

Недавно был опубликован отрывок, в котором Мейбл в теле бобра узнает от их главы правила леса: все знают друг друга по именам и помогают друг другу.

Расскажите друзьям