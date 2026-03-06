Тимоте Шаламе заявил, что до балета и оперы никому нет дела. Актера раскритиковали

Актер Тимоте Шаламе, известный по фильмам «Марти Великолепный» и «Вонка», заявил в разговоре с изданием Variety, что до балета и оперы никому нет дела. Артиста раскритиковали в сети.
Шаламе принял участие в разговоре вместе со звездой «Настоящего детектива» и «Интерстеллара» Мэттью Макконахи. Артисты обсудили будущее кинотеатрального проката и то, что хотят видеть современные зрители на больших экранах.
Шаламе заявил, что, с одной стороны, хотел бы, чтобы люди по-прежнему ходили в кино и культура кинотеатрального просмотра существовала. Но, с другой стороны, актер не хочет «работать в балете, или опере, или еще чем‑то, чему нужно сохранять жизнь».
«Никому нет до этого дела уже, со всем уважением ко всем оперным и балетным людям, которые это услышат», — сказал Шаламе, пошутив, что это признание стоит ему «14 центов просмотров».
Актер пояснил, что аудитория все чаще теряет терпение и интерес — и потому кинематографистам сегодня важно вставлять большие экшн-сцены в начало фильмов и иными способами «развлекать» зрителей, чтобы сохранить их внимание. Но при этом есть проекты, которым удается привлечь людей, не подстраиваясь под клиповое мышление.
В качестве примера Шаламе назвал картину «Франкенштейн». Действие в ней, по словам артиста, развивается не слишком быстро. Несмотря на этого, этот фильм стал одним из главных успехов кинотеатрального проката за последний год.
Пользователи соцсетей не очень поняли позицию Тимоте. Они отметили, что «когда никто не вспомнит о Тимоте Шаламе, Моцарт и Чайковский все еще будут творить магию». «Балет и опера куда сложнее в создании, чем кино», — подчеркнул один из комментаторов.
На Шаламе обиделись профессиональные танцовщики и оперные певцы. Они назвали слова актера «неуважительными», а его самого «необразованным». «Мэттью пытался спасти его от той глупости, которую он сказал, но сдался», — писали в комментариях.