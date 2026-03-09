Вышел трейлер фильма «Вне закона» Гая Ричи с Генри Кавиллом и Джейком Джилленхолом

В Москве начали демонтировать новогодние световые украшения
Стали известны обладатели награды Американского общества кинооператоров
Эль Фаннинг в роли матери-одиночки в трейлере «У Марго проблемы с деньгами»
Пол Беттани прокомментировал слухи о кастинге на роль Волан-де-Морта в сериале по «Гарри Поттеру»
Фигуристка ЦСКА заявила, что спортсмены лишились полноценных тренировок из‑за обрушении крыши катка
В Лос-Анджелесе неизвестная женщина обстреляла особняк Рианны
Элайджа Вуд заявил, что не хотел бы, чтобы кто‑то другой играл Фродо в новом фильме, кроме него
Горнолыжница Варвара Ворончихина принесла России первое золото на Паралимпиаде
Эксперт: слово «краш» в ЕГЭ будут считать грубым нарушением
Синоптик: минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала весны
Названы лауреаты премии Гильдии сценаристов Америки
В Германии упал метеорит
Россияне смогут искать других граждан через «Госуслуги» и МВД
Гарри Стайлз раздал билеты на свой концерт ученикам школы, в которой он учился
В Мариинском театре представили незавершенную оперу Чайковского, дописанную с помощью нейросети
Группа Киану Ривза Dogstar анонсировала новый альбом
В американской авиакомпании начнут наказывать пассажиров, которые слушают музыку без наушников
ИИ-фотографии со свадьбы Зендаи и Тома Холланда собрали 10 млн лайков
В России увеличили срок давности по показу фильмов без прокатного удостоверения
Лариса Долина стала самой обсуждаемой женщиной в соцсетях
У Лерчек обнаружили рак с метастазами в легких
На Рижском рынке в Москве образовались очереди из‑за 8 Марта
В Беларуси создали прокладки из картофеля
В России за пять лет появилось почти 700 женщин-машинистов и их помощников
ИИ-агент вышел из‑под контроля и начал тайно майнить криптовалюту
В России разработали ГОСТ по собакам-поводырям
Креветки, макароны и яблочный сидр: чем будут питаться астронавты, которые отправятся к Луне
«Суперсемейку-3» планируют выпустить в 2028 году

Вышел трейлер фильма «Вне закона» Гая Ричи с Генри Кавиллом и Джейком Джилленхолом

Фото: Black Bear/YouTube

На ютуб-канале Black Bear опубликовали трейлер фильма «Вне закона» Гая Ричи. В нем снялись Джейк Джилленхол («Горбатая гора»), Генри Кэвилл («Человек из стали») и Эйза Гонсалес («Задача трех тел»). Картина выйдет в зарубежный кинопрокат 15 мая.

Она расскажет о команде элитный агентов, работающих тайно по всему миру. Они одинаково уверенно используют власть и влияние и обращаются с оружием и взрывчаткой.

Когда безжалостный деспот крадет миллиардное состояние, команду отправляют вернуть его. Герои начинают миссию, которая кажется самоубийственной. То, что начинается как ограбление, перерастает в полномасшабную войну стратегий, лжи и выживания, отмечает синопсис проекта.

Видео: Black Bear/YouTube

Ричи выступил сценаристом и режиссером фильма. В актерский состав ленты вошли Розамунд Пайк и Джейсон Вонг, а также Карлос Бардем, Кристофер Хивью, Эмметт Дж. Сканлан, Майкл Ву и Фишер Стивенс.

Картину выпустят компания Black Bear и студия Lionsgate. Продюсерами проекта выступили Ричи, Дэйв Каплан, Джон Фридберг и Айван Аткинсон.

