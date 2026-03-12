Россияне назвали книги, которые хотели бы увидеть в формате видеоигр

Книжный сервис «Кион Строки» и журнал «Мир фантастики» провели опрос среди более чем 1200 респондентов и выяснили, что интерес к видеоиграм по мотивам литературных произведений в России остается крайне высоким. Результаты исследования, которые есть у «Афиши Daily», показали, что аудитория воспринимает игры не только как развлечение, но и как полноценный инструмент вовлечения в литературу.