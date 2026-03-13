Роман Курцын и Роман Постовалов мерятся силушкой богатырской в тизер-трейлере «Богатырей»

По сюжету современный школьник Ваня случайно попадает в волшебный портал и оказывается в Древней Руси. Там он встречает двух отважных богатырей — Федора и Ратибора. Вместе они отправляются в путешествие уже в наш мир, чтобы первыми найти магические артефакты. Если герои не успеют, артефакты заполучит злая колдунья Гордея, которая хочет с их помощью пробудить могущественное зло.