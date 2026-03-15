В российских регионах у жителей массово изымают домашний скот под предлогом борьбы с пастереллезом

Общие данные по заболеваемости неизвестны, но проблема приобрела масштабный характер. Так, только в одной из деревень Томской области пастереллез нашли у тысячи животных. По официальным сообщениям, всех их сожгли.



Член аграрного комитета Госдумы Ренат Сулейманов назвал чрезвычайной ситуацию с заболеванием скота в Сибири. «К сожалению, четкой и ясной исчерпывающей информации от уполномоченных органов не имеется, поэтому рождаются разные слухи, вплоть до распространения ящура. Пока официально подтверждены случаи коровьего бешенства в 42 населенных пунктах [Новосибирской области] и пастереллез», — заявил он.



«Для местных жителей это означает одно — у людей будут изымать и вырезать скот, в том числе из личных подсобных хозяйств, где корова — единственная кормилица. Вот что вызывает возмущение граждан», — добавил депутат.



Что говорят фермеры



Фермеры утверждают, что их животные здоровы, а самим им не предоставяют необходимых документов для изъятия. Кроме того, их не уведомляют о компенсации потерь или предлагают слишком маленькие суммы. Например, в селе Козиха жителям обещали возместить по 170 рублей за килограмм убитого скота. Владельцы скота записывают обращения с просьбами о помощи президенту и другим представителям власти.



