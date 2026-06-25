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В Венесуэле произошли крупнейшие за 100 лет землетрясения. Число жертв может достигнуть тысяч

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Jesus Vargas/Getty Images

В Венесуэле произошли два мощных землетрясения, сообщает Reuters. Известно минимум о 32 погибших и 700 пострадавших. Десятки зданий в Каракасе и окрестностях обрушились.

По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение магнитудой 7,2 произошло примерно в 160 километрах к западу от Каракаса, а менее чем через минуту за ним последовал толчок магнитудой 7,5.

USGS, используя прогностическое моделирование, заявила, что, скорее всего, количество жертв будет измеряться тысячами. Существует значительная вероятность, что оно превысит 10 тыс.

В службе отметили, что землетрясения стали крупнейшими более чем за 100 лет — с 1900 года. Экономический ущерб оценивается от 2 до 20% ВВП Венесуэлы.

В стране объявлено чрезвычайное положение. «Десятки зданий обрушились, и сейчас мы проводим очень интенсивные спасательные работы, чтобы спасти столько жизней, сколько Бог позволит нам спасти», — отметила исполняющая обязанности президента Дельси Родригес.

Дональд Трамп написал в соцсетях, что США готовы помочь в борьбе с последствиями катастрофы. Родригес отметила, что в Венесуэлу вскоре прибудут спасательные команды из других стран. Она поблагодарила за помощь лидеров зарубежных государств, в том числе Трампа.

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