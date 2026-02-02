Okko запустит круглосуточный канал с Олимпийскими играми

Okko, эксклюзивный вещатель зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо, объявляет о запуске круглосуточного олимпийского канала. Он будет доступен на главной странице Okko с 18.00 4 февраля до 23 февраля.
Олимпийский канал Okko предложит все самые значимые и зрелищные события соревновательного дня. В эфир будут выходить ключевые старты, финалы и выступления с участием лидеров турнира и российских спортсменов, а также новости и повторы лучших моментов прошедших соревнований.
На круглосуточном канале также будут доступны студии и редакционные программы. Зрители смогут увидеть анонсы соревнований, аналитику, разборы выступлений, новостные сюжеты, интервью, включения экспертов и обсуждение ключевых событий Олимпийских игр. После завершения соревновательной программы дня канал будет показывать повторы самых ярких моментов, новости и другой контент.
Пользователи смогут смотреть соревнования Олимпиады как на круглосуточном канале Okko, так и в отдельных карточках событий в сервисе. Все желающие смогут эксклюзивно посмотреть в сервисе Okko каждое соревнование, каждый финал и каждую медальную сессию полностью, с качественным комментарием и изображением на любом устройстве, поддерживающем Okko, — от телевизора до смартфона.
«Олимпийские игры — это не просто соревнования, это непрерывный поток событий, эмоций и историй. Для нас важно, чтобы россияне, интересующиеся спортом, могли находиться внутри этого процесса весь день: включать канал утром, следить за главными стартами, болеть за наших, возвращаться к повторам вечером и получать полную картину произошедшего. Круглосуточный канал Okko с Олимпиадой позволит сделать просмотр еще более цельным, комфортным и насыщенным», — отметил руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа.