В Москве открылась выставка о карнавалах и маскарадах XIX–XX веков

В Музее русского импрессионизма открылся выставочный проект «Под маской», посвященный традиции карнавалов и маскарадов XIX и XX веков, пишет ТАСС.



В экспозиции представлены работы Владимира Маковского, Сергея Судейкина, Абрама Архипова и других мастеров. «Интерес к забаве с переодеваниями не угасал несколько столетий, привлекая и гостей императорских дворцов, и богему в артистических кабаре, и жителей советских квартир», — рассказали в музее.



Выставка начинается с раздела «Ветошь маскарада». Она относится к эпохе Николая I, который любил костюмированные вечера. Еще один раздел погружает в русский стиль, развитие которого связано со знаменитыми придворными балами XIX–XX веков. Всего представлено 139 произведений из 67 музейных и частных собраний.



Выставочное пространство оформлено в стиле бальной залы. Гости путешествуют сквозь кулисы, пока на стенах мелькают силуэты — герои спектакля «Маскарад» Театра на Таганке.



Вместе с открытием экспозиции в музее заработало новое пространство «Подписные в музее». Это магазин с кофейней в пространстве Музея русского импрессионизма в сотрудничестве с магазином «Подписные издания» из Петербурга.