Фигурист Илья Малинин не попал в призы на Олимпиаде. Чемпионом стал Михаил Шайдоров из Казахстана

Американский фигурист Илья Малинин не попал в призы в индивидуальном турнире. Он занял восьмое место. Олимпийским чемпионом стал Михаил Шайдоров из Казахстана
Малинин дважды упал в произвольной программе. По ее результатам он получил лишь 15-ю оценку, уступив в том числе россиянину Петру Гуменнику (у него — четвертая сумма за произвольную программа, шестой результат в итоге).
Из семи заявленных четверных прыжков у Ильи получились только четыре, притом два из них — с ошибками. Спортсмен также потерял баллы на непрыжковых элементах: за хореографическую последовательность он получил лишь первый уровень.
Основные соперники американца, японец Юма Кагияма и француз Адам Сяо Хим Фа (после короткой программы они были вторым и третьим), также откатались с большим числом ошибок. Кагияме удалось сохранить серебро, Сяо Хим Фа остался седьмым.
Бронзовую медаль завоевал фигурист Шун Сато из Японии. Он и Кагияма в Милане уже стали серебряными призерами командного турнира. Малинин со сборной США получил в «команднике» золото.