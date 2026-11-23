В Москве начался эксперимент по выделению специальных парковочных мест для многодетных семей, который продлится до 21 мая 2027 года. Первые дорожные знаки установили на улице Рождественка и проспекте Вернадского, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.
Как пояснил глава Минтранса Дмитрий Ядров, эксперимент запущен, для того чтобы оценить востребованность и удобство таких парковок. Министр отметил, что новые знаки помогут многодетным семьям быстрее находить места рядом с социально значимыми объектами.
При этом все действующие льготы — в том числе бесплатная стоянка на платных парковках — для многодетных семей сохранятся. В дальнейшем отдельные парковочные места станут дополнительной мерой поддержки: регионы смогут вводить их самостоятельно, исходя из своих потребностей.