«Такие зубы ежегодно попадаются. Но все зубы разные. Это очень хороший материал в последующем для изучения состава мамонтовой фауны, потому что они относятся к разным особям, обладают разной степенью изношенности, что тоже является предметом исследования. Мамонты населяли Ульяновскую область порядка 30-40 тысяч лет назад. Поэтому находка в любом случае ценна», — рассказал Стеньшин.