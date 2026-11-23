Третьеклассница Ева Краснова из Ульяновска нашла во дворе дома зуб мамонта, который хорошо сохранился. Его девочка прислала на конкурс находок имени С.Е.Бирюкова, сообщили в Ундоровском палеонтологическом музее.
Директор музея Илья Стеньшин отметил, что находки зубов делают в песке, который привозят с Волги в качестве строительного материала. Он добавил, что зуб представляет интерес для изучения фауны плейстоценовой эпохи.
«Такие зубы ежегодно попадаются. Но все зубы разные. Это очень хороший материал в последующем для изучения состава мамонтовой фауны, потому что они относятся к разным особям, обладают разной степенью изношенности, что тоже является предметом исследования. Мамонты населяли Ульяновскую область порядка 30-40 тысяч лет назад. Поэтому находка в любом случае ценна», — рассказал Стеньшин.
Директор палеонтологического музея подчеркнул, что отдельные кости этих животных находят довольно часто (лучше всего сохраняются зубы), а вот целый скелет — большая редкость.