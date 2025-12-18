Кристин Кэбот дала интервью The New York Times после скандала с изменой на концерте Coldplay

Бывшая HR-директор IT-компании Astronomer Кристин Кэбот дала интервью The New York Times, в котором рассказала о своей скандальной связи с главой Astronomer Энди Байроном, раскрытой на концерте Coldplay.
Кэбот призналась, что молчание не помогает ей справиться с ситуацией, и откровенно описала последние полгода своей жизни. Она ответила на обвинения в том, что она — разрушительница семьи и охотница за деньгами.
Кэбот поделилась, что ей угрожали смертью 50 или 60 раз. В течение нескольких недель журналисты звонили ей по 500-600 раз за день, а папарации разбили лагерь напротив ее дома. Это сказалось не только на Кристин, но и на ее детях.
Дети, как отметила женщина, неохотно теперь появляются с ней на людях. Незнакомцы по сей день оскорбляют ее при встрече. При этом, по словам Кэбот, у нее даже не было отношений с Байроном — на злополучном концерте коллеги поцеловались впервые.
Кэбот вспомнила, как проходила собеседование на работу в Astronomer летом 2024 года. Тогда Кристин поняла, что они с Байроном «совпали по стилю». В ноябре HR-специалистка приступила к работе. По ее словам, в то время штат сотрудников расширялся, и ей приходилось общаться с главой компании каждый день.
Весной 2025 года, как рассказала Кристин, она упомянула свой брак в присутствии Байрона таким образом, что у того возник вопрос: что случилось. Кэбот призналась начальнику, что переживает развод и беспокоится о детях. «Я прохожу через то же самое», — ответил он, заверяет Кэбот.
Постепенно отношения между Кэбот и Байроном становились все более дружескими: они начали делиться секретами и смешить друг друга на работе. По словам Кристин, у нее быстро развились «сильные чувства» к боссу, но она не стремилась построить с ним отношения, ведь она работала на него.
Когда Кэбот решила пойти на концерт Coldplay с друзьями, она предложила Байрону составить ей компанию. Перед шоу они посетили ресторан, где глава Astronomer познакомился с приятелями Кристин. «У меня может быть краш. Я справлюсь с этим», — думала в тот вечер Кэбот.
По пути на стадион она узнала из текстового сообщения, что ее без пяти минут бывший муж собирается посетить этот же концерт. «Это меня смутило», — призналась Кристин, хотя на тот момент, по ее словам, они с Байроном не были парой. Впрочем, по ходу концерта они все больше стали вести себя, как пара.
Когда изображение Кэбот в объятиях Байрона появилось на экране, женщина испытала ужас. Как она пояснила, это было похоже на то, будто «кто‑то выключил свет». Кристин призналась, что первым делом подумала о муже, которого не хотела унижать. Также она вспомнила, что Энди — ее начальник.
По словам Кэбот, они с Байроном ушли со стадиона в бар, где «просто сидели, уткнувшись в руки, и думали: «Что только что произошло?». Уже там они начали обсуждать, как поступят, и решили рассказать о случившемся совету директоров компании.
Затем коллеги отправились в квартиру Кэбот, которую она подготовила на момент, когда они окончательно разведутся с супругом. Там они с Байроном работали над стратегией поведения, заявила Кристин. Она призналась, что боялась потерять работу и беспокоилась, как теперь пройдет ее сепарация с мужем. «Начались панические атаки», — вспомнила Кэбот.
Примерно в 4 утра она получила в сообщении скриншот из TikTok. В 6 утра Байрон и Кэбот отправили электронное письмо команде с объяснениями, но видео в TikTok уже набирало вирусную популярность. Кристин поспешила домой к мужу, чтобы поговорить с детьми до того, как они увидят видео в соцсетях. 14-летняя дочь женщины, по ее словам, расплакалась в ходе того разговора.
Затем Кэбот вернулась, согласно ее воспоминаниям, в собственную квартиру, чтобы устроить созвон с руководством Astronomer. После этого она сняла на выходные уединенный домик в горах. Спустя день, в субботу, Байрон подал в отставку.
После того, как Кэбот ушла с работы, в ее жизни «воцарилась тьма». По ее словам, Кристин много дней не выходила из своей комнаты, боясь осуждения и агрессии прохожих. «Я не знала, как правильно поддержать своих детей», — призналась она.
Незнакомцы писали Кристин, что знают, где она покупает продукты. Они подходили к ней на улице и говорили, что не понимают, как она может показываться на людях. Все близкие Кэбот стали опасаться общественных мест и социальных мероприятий. «Мои дети боялись, что я умру и что они умрут», — подчеркнула Кэбот.
Только к концу лета ситуация стала налаживаться. Кристин подала на развод. Ее теперь уже бывший муж опубликовал заявление, подтвердив, что на момент концерта они уже расстались. «Он был настоящим джентельменом», — отметила Кэбот.
Кристин также нашла психотерапевтов для детей, которые вернулись в школу, где к ним отнеслись с добротой. Сама она начала выходить из дома, чтобы немного поиграть в теннис. Недавно Кэбот купила в магазине шутливую футболку с налписью «Да, это я».
Кристин поделилась, что она и Байрон поддерживали связь все лето, но затем пришли к соглашению, что «общение друг с другом слишком затруднит всем возможность двигаться дальше и залечить раны». Теперь, по словам Кэбот, их контакты минимальны.
Сегодня Кристин беспокоится о том, как скандал повлияет на отношение к ней на новом месте работы (пока она не вернулась на службу). Бывшие коллеги полностью прекратили с ней общение, хотя были с ней в доверительных и теплых отношениях раньше.
«Когда люди отворачиваются от меня из‑за этого, это гораздо хуже, чем когда на меня кричат на заправке», — сказала Кэбот.
Скандал с главой Astronomer Энди Байроном и Кристин Кэбот произошел в июле после концерта Coldplay в Бостоне. Во время выступления группы «камера поцелуев» запечатлела начальника и подчиненную в объятиях друг друга. Байрон мгновенно отпрянул от Кэбот и попытался скрыться за стойкой, а она прикрыла лицо руками. Фронтмен Coldplay Крис Мартин отреагировал со сцены: «Черт, надеюсь, мы не сделали ничего плохого». После случившегося жена Байрона Меган покинула их семейный дом.