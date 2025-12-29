«Аватар» стал самой кассовой трилогией в истории, собрав более 6 млрд долларов в прокате

«Аватар» Джеймса Кэмерона стал самой кассовой трилогией в истории кино. Общие сборы трех фильмов превысили 6 млрд долларов. К такому результату серию привел успех третьей части «Пламя и пепел», она уже заработала более 760 млн долларов в мировом прокате.
Ранее рекорд удерживала трилогия сиквелов «Звездных войн» — «Пробуждение Силы», «Последние джедаи» и «Скайуокер. Восход» — с общими сборами около 4,4 млрд долларов.
Первая часть «Аватара», вышедшая в 2009 году, остается самым кассовым фильмом всех времен. По всему миру она заработала более 2,9 млрд долларов. Вторая часть «Аватара» занимает третье место с результатом 2,3 млрд долларов. Она уступает лишь фильму «Мстители: Финал».
Успех третьей части «Аватара» также помог студии Disney впервые с 2019 года преодолеть отметку в 6 млрд годовых кассовых сборов. Лидерами стали «Зверополис-2» с 1,3 млрд долларов и «Лило и Стич» с 1 млрд долларов.
Тем временем не настолько уверенный в кассовых сборах «Пламени и пепла» Джеймс Кэмерон пообещал раскрыть сюжет 4-й и 5-й частей «Аватара», если их не снимут.
«Я не знаю, продолжится ли сага после. Надеюсь, что да. Но, знаете, мы каждый раз доказываем, что проект окупается. Если мы по какой-то причине не снимем 4-ю и 5-ю части, я созову пресс-конференцию и расскажу вам, что мы планировали. Как вам такое?» — сказал Кэмерон.