Премьера экранизация романа «Завтра, завтра, завтра» Габриэль Зевин состоится 12 ноября 2027 года

Студия Paramount объявила дату выхода в кинотеатры для фильма «Завтра, завтра, завтра» с Дейзи Эдгар-Джонс в главной роли — 12 ноября 2027 года. Об этом пишет Variety.
Он расскажет историю двух друзей, которые вместе проходят через детство и колледж. Позднее они становятся творческими партнерами в индустрии видеоигр в девяностые и нулевые.
Эдгар-Джонс сыграет дизайнера игр по имени Сэди Грин. Режиссером и сценаристом ленты будет обладательница премии «Оскар» Шан Хедер.
Роман «Завтра, завтра, завтра» Габриэль Зевин, который стал основой для сценария, опубликовали в 2022 году. Он разошелся тиражом более 4 млн экземпляров в 40 странах мира. The New York Times назвала книгу одним из 100 лучших произведений XXI века.