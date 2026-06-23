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Исследование: каждое третье видео, которое видит новый пользователь тиктока, — это ИИ-слоп

Афиша Daily
1 мин на чтение
Иллюстрация: @ilonakiuru

59% видео, попадающих в ленту нового пользователя тиктока, — это ИИ-слоп, то есть низкокачественный контент, сгенерированный нейросетями. Это следует из исследования компании Kapwing.

Это в три раза больше, чем у нового пользователя вертикальных YouTube Shorts, — там доля таких видео составляет всего 21%.

Среди тиктоков, ориентированных на детей, доля ИИ-контента еще выше — 57,4%. 97% видео по тегу #cartoonkids сгенерированы искусственным интеллектом. Вслед за детской категорией по доле ИИ-слопа идут «Наука и образование» (35%), «Здоровье» (33,8%) и «История» (33,5%). Меньше всего — в «Фитнесе» (1,6%), «Музыке» (1,5%) и «Моде» (1,3%).

Для исследования компания создала несколько новых чистых аккаунтов и записала, какие из первых 500 видео были созданы человеком, а какие можно отнести к ИИ-слопу. Также проанализировали 10 742 видео в 20 самых популярных категориях: «Еде», «Путешествиях», «Фитнесе» и других. Для каждой категории рассматривали как минимум три самых популярных тега (например, #traveltok и #foodie).

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