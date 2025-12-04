Премию за худшее произведение искусства получила смятая банка пива
Скарлетт Йоханссон может присоединиться к сиквелу «Бэтмена»

Фото: Dominique A.Pineiro/Flickr

Скарлетт Йоханссон ведет переговоры об участии в фильме «Бэтмен-2», где главную роль вновь исполнит Роберт Паттинсон.

По данным источника Variety, съемки картины под руководством режиссера Мэтта Ривза начнутся весной 2026 года, а премьера запланирована на октябрь 2027 года.

Детали потенциальной роли Йоханссон пока не раскрываются, однако ее появление в фильме станет знаковым переходом актрисы из вселенной Marvel (где она много лет играла Черную Вдову) во вселенную DC.

В последнее время Йоханссон активно снимается в крупных франшизах. Она сыграла в кассовом хите «Мир Юрского периода: Возрождение» и готовится к выходу ремейка «Изгнание дьявола».

Ривз, уже завершивший работу над сценарием вместе с Мэттсоном Томлином, в интервью ранее признавался, что команда принимает беспрецедентные меры для сохранения секретности проекта, вплоть до хранения сценария в сейфе с кодовым замком.

