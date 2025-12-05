Братья Джонас вернулись к своим ролям в тизере «Camp Rock 3»

Премьера первой части «Camp Rock» состоялась в 2008 году и стала знаковым проектом для Disney, запустив карьеры братьев Джонас и Деми Ловато. Ожидается, что сиквел, как и оригинал, будет сочетать музыкальные номера, подростковую драму и юмор.