Братья Джонас вернулись к своим ролям в тизере «Camp Rock 3»

Disney опубликовал тизер третьей части музыкального фильма «Camp Rock». Проект выйдет летом 2026 года на платформе Disney+ и телеканале Disney Channel.
В ролике Джо, Ник и Кевин Джонасы появились в знакомой атмосфере лагеря «Camp Rock», заявляя: «Мы вернулись». По сюжету группа Connect 3, оставшись без разогрева перед юбилейным туром, возвращается в лагерь, чтобы найти новое дарование.
Среди юных талантов развернется настоящая борьба, которая приведет не только к творческим открытиям, но и к проверке дружбы, неожиданным союзам и романтическим историям.
Помимо братьев Джонас и Марии Кэнелс-Барреры, в фильме появится новое поколение персонажей. Их сыграют Лиамани Сегура, Малахи Бартон, Луми Поллак, Шерри Кола и другие.
Премьера первой части «Camp Rock» состоялась в 2008 году и стала знаковым проектом для Disney, запустив карьеры братьев Джонас и Деми Ловато. Ожидается, что сиквел, как и оригинал, будет сочетать музыкальные номера, подростковую драму и юмор.