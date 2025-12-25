Вышел дублированный тизер фильма «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном и Зендаей

Кинокомпания «Вольга» представила дублированный тизер фильма «Вот это драма!». Главные роли в нем сыграли Роберт Паттинсон и Зендая.
Картина расскажет о паре, готовящейся к свадьбе. По сюжету главные герои столкнутся с кризисом в отношениях из-за неожиданных событий.
Видео: «Вольга»
Зарубежный релиз проекта запланирован на 3 апреля. В российский прокат картина Кристоффера Боргли выйдет 16 апреля.
Ленту выпустят студия А24 и кинокомпания Square Peg. Она описывается как черная комедия. В актерский состав проекта вошли также Мамуду Ати, Алана Хаим и Хейли Гейтс.
В 2026 году Зендая и Паттинсон появятся вместе сразу в трех фильмах. Помимо «Драмы», они сыграли Афину и Антиноя в «Одиссее» Кристофера Нолана, а также снялись в третьей части «Дюны» Дени Вильнева.