Вышел дублированный тизер фильма «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном и Зендаей

Фото: А24/YouTube

Кинокомпания «Вольга» представила дублированный тизер фильма «Вот это драма!». Главные роли в нем сыграли Роберт Паттинсон и Зендая. 

Картина расскажет о паре, готовящейся к свадьбе. По сюжету главные герои столкнутся с кризисом в отношениях из-за неожиданных событий.

Видео: «Вольга»

Зарубежный релиз проекта запланирован на 3 апреля. В российский прокат картина Кристоффера Боргли выйдет 16 апреля.

Ленту выпустят студия А24 и кинокомпания Square Peg. Она описывается как черная комедия. В актерский состав проекта вошли также Мамуду Ати, Алана Хаим и Хейли Гейтс.

В 2026 году Зендая и Паттинсон появятся вместе сразу в трех фильмах. Помимо «Драмы», они сыграли Афину и Антиноя в «Одиссее» Кристофера Нолана, а также снялись в третьей части «Дюны» Дени Вильнева.

