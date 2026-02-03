Умерла советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова
Джош Д’Амаро назначен новым генеральным директором Disney
Катки стали самыми популярными местами Москвы в январе
В феврале школьные звонки заменят патриотическими песнями
Появился трейлер предстоящего сериала о Джоне Кеннеди-младшем и Кэролин Бессетт от Райана Мерфи
Российский союз туриндустрии: страны Персидского залива остаются драйвером роста турпотока в Россию
Исследование: газировка и фастфуд больше похожи на сигареты, чем на фрукты и овощи
Во Внуково и Шереметьево приняли меры для предотвращения побегов животных
Нив Кэмпбелл вернулась в роли Сидни Прескотт в тизере «Крика-7»
IKEA выпустила блютус-колонку в виде мыши
В Афганистане откроют факультет «пророческой медицины»
В Москве состоялась светская премьера лирической комедии «Встать на ноги»
Джессика Честейн и Крис Пайн снимутся в драме о #MeToo
Открыт прием заявок на премию «Жить вместе», которая поддерживает локальные сообщества
Pixar работала над мультфильмом «Прыгуны» 6 лет
Ярославский рынок в Москве реконструируют
Ночь с 2 на 3 февраля стала в Москве самой холодной с начала зимы
«Подписные издания» откроются в Москве
Фирменный стиль для обновленных «Крестов» разработает «Студия Артемия Лебедева»
США возобновили поставки украшений в Россию
Netflix проведет трансляцию первого с 2022 года концерта BTS
The Cure не смогли лично получить свои первые «Грэмми» из‑за похорон участника группы
Правительство РФ поддержало конфискацию домашних животных в случае жестокого обращения владельцев
Во Флориде игуаны начали падать с деревьев. Из‑за холода они впали в анабиоз
Джон Литгоу назвал взгляды Джоан Роулинг о транслюдях необъяснимыми
Джон Чо сыграет с Беном Стиллером и Джессикой Честейн в «The Off Weeks»
Пенелопа Крус, Джуд Лоу и Киран Калкин снимутся в новом фильме Нэнси Майерс
«Почта России» начала отправлять посылки по номеру телефона

Вышел первый трейлер фильма «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном и Зендаей

Фото: А24/YouTube

На ютуб-канале А24 опубликовали первый трейлер фильма «Вот это драма!», в котором главные роли исполнили Зендая («Эйфория», «Дюна») и Роберт Паттинсон («Сумерки», «Микки 17»).

Ролик показал, как герои картины готовятся к свадьбе. Они репетируют первый танец, вспоминают свою первую встречу и отмечают помолвку с друзьями. Во время ужина они рассказывают о самом худшем, что когда‑либо делали.

Видео: А24/YouTube

Правда, судя по всему, оказывается крайне некомфортной. После этого уютная жизнь пары идет под откос. Жених не может перестать думать об откровении невесты, и свадьба оказывается под угрозой.

Фильм, срежиссированный Кристоффером Боргли, выйдет в зарубежный кинопрокат 3 апреля. В России релиз состоится 16 апреля.

Ленту выпустят студия А24 и кинокомпания Square Peg. Она описывается как черная комедия. В актерский состав проекта вошли также Мамуду Ати, Алана Хаим и Хейли Гейтс.

В 2026 году Зендая и Паттинсон появятся вместе сразу в трех фильмах. Помимо «Драмы», они сыграли Афину и Антиноя в «Одиссее» Кристофера Нолана, а также снялись в третьей части «Дюны» Дени Вильнева.

Расскажите друзьям