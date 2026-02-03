Вышел первый трейлер фильма «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном и Зендаей

На ютуб-канале А24 опубликовали первый трейлер фильма «Вот это драма!», в котором главные роли исполнили Зендая («Эйфория», «Дюна») и Роберт Паттинсон («Сумерки», «Микки 17»).
Ролик показал, как герои картины готовятся к свадьбе. Они репетируют первый танец, вспоминают свою первую встречу и отмечают помолвку с друзьями. Во время ужина они рассказывают о самом худшем, что когда‑либо делали.
Правда, судя по всему, оказывается крайне некомфортной. После этого уютная жизнь пары идет под откос. Жених не может перестать думать об откровении невесты, и свадьба оказывается под угрозой.
Фильм, срежиссированный Кристоффером Боргли, выйдет в зарубежный кинопрокат 3 апреля. В России релиз состоится 16 апреля.
Ленту выпустят студия А24 и кинокомпания Square Peg. Она описывается как черная комедия. В актерский состав проекта вошли также Мамуду Ати, Алана Хаим и Хейли Гейтс.
В 2026 году Зендая и Паттинсон появятся вместе сразу в трех фильмах. Помимо «Драмы», они сыграли Афину и Антиноя в «Одиссее» Кристофера Нолана, а также снялись в третьей части «Дюны» Дени Вильнева.