Стала известна продолжительность фильма «Вот это драма!» — 1 час 45 минут

Фото: A24

Продолжительность фильма «Вот это драма!» с Зендаей («Эйфория») и Робертом Паттинсоном («Микки 17») — 1 час 45 минут. Соответствующая информация была размещена в The MovieDatabase.

Зарубежный релиз проекта запланирован на 3 апреля. В российский прокат картина Кристоффера Боргли выйдет 16 апреля.

Герои картины готовятся к свадьбе. В первом трейлере они встречаются со свадебным фотографом, которая спрашивает жениха, что ему нравится больше всего в невесте. В другом тизере персонажи Зендаи и Паттинсона репетируют первый танец, вспоминают свою первую встречу и отмечают помолвку с друзьями. Во время ужина они рассказывают о самом худшем, что когда‑либо делали, — и после этого уютная жизнь пары идет под откос.

Картину выпустят студия А24 и кинокомпания Square Peg. Она описывается как черная комедия. В актерский состав проекта вошли также Мамуду Ати («Архив 81»), Алана Хаим («Лакричная пицца») и Хейли Гейтс («States of Undress»).

В 2026 году Зендая и Паттинсон появятся вместе сразу в трех фильмах. Помимо «Драмы», они сыграли Афину и Антиноя в «Одиссее» Кристофера Нолана, а также снялись в третьей части «Дюны» Дени Вильнева

