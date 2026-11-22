В августе в Москве началась реконструкция Малого Каменного моста, который был возведен как продолжение Большого Каменного моста и соединил остров Балчуг с Замоскворечьем. Ожидается, что специалисты восстановят поверхности балок, ригелей, опорных стоек и плиты проезжей части. Кроме того, они заменят гидроизоляцию, деформационные швы и перильное ограждение, а также обновят дорожное покрытие и тротуары. Работы планируют завершить в 2027 году.