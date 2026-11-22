Москвичи выбрали название для нового моста под Малым Каменным — Репинский. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
Решение приняли по итогам голосования в проекте «Активный гражданин», в котором поучаствовали более 223 тыс. человек. Мост получил имя в честь расположенного рядом сквера, где установлен памятник русскому художнику Илье Репину.
Пешеходный мост связал участки Болотной набережной, которые разделяет улица Серафимовича. Он стал частью единого прогулочного маршрута вдоль Москвы-реки — от острова Балчуг до Воробьевых гор. Глава города отметил, что благодаря новому сооружению путь от Болотной площади до кинотеатра «Ударник» и Дома культуры «ГЭС-2» сократился почти вдвое.
В августе в Москве началась реконструкция Малого Каменного моста, который был возведен как продолжение Большого Каменного моста и соединил остров Балчуг с Замоскворечьем. Ожидается, что специалисты восстановят поверхности балок, ригелей, опорных стоек и плиты проезжей части. Кроме того, они заменят гидроизоляцию, деформационные швы и перильное ограждение, а также обновят дорожное покрытие и тротуары. Работы планируют завершить в 2027 году.